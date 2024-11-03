Юные брянские пловцы завоевали две медали международных соревнований в Казани. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Казани стартовали соревнования по плаванию «Мэд Вейв Челлендж». В состязаниях участвуют 1037 спортсменов в составе 97 команд из России, Казахстана, Китая и Северной Кореи.

Брянскую область представляют 24 спортсмена. В первый день воспитанник спортшколы «Дельфин» Ростислав Максименко завоевал «серебро» на дистанции 200 м на спине. Он показал результат 2.24,07 секунды. Его коллега по школе Вероника Немова преодолела дистанцию в 100 метров брасс за 1.18,34 секунды. Девушка завоевала бронзовую награду.