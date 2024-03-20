Брянские полиатлонисты завоевали шесть наград в Калуге

Брянские полиатлонисты завоевали шесть наград на Кубке России в Калуге. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Калуге прошли сразу три Всероссийских соревнования по полиатлону. В них участвовали более 80 спортсменов из десяти регионов.

Брянские полиатлонисты представили регион на первом этапе Кубка России по троеборью с бегом. В личном первенстве серебряную награду завоевал Максим Подтыкайлов. Бронзовая награда досталась Виктории Подтыкаловой. В командном зачёте среди спортклубов второй стала Карачевская спортшколыа. А сборная Брянской области заняла вторую ступень пьедестала почёта среди всех команд.

А на Всероссийских соревнованиях по троеборью с бегом среди детей 12-17 лет дебютировал брянский спортсмен Матвей Жилин. Он завоевал «бронзу» среди юношей 12-13 лет. В этой же возрастной категории Дарина Суворова выполнила норматив I спортивного разряда. Она стала четвёртой. В командном зачёте брянские спортсмены заняли второе место.