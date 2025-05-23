Брянские полицейские привезли медали с чемпионата России по самбо. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Орле прошёл чемпионат России по самбо среди мастеров-ветеранов правоохранительных органов. Участвовали в состязании более 300 спортсменов.

В сборную региона вошли сотрудники УМВД России по Брянской области. Первое место в весовой категории до 98 кг завоевал инспектор ГИБДД Никита Типоченков. В весовой категории свыше 98 кг бронзовым призёром стал начальник отдела профессиональной подготовки кадрового подразделения Станислав Шкрум.

Оба сотрудника выступят на чемпионате Мира по самбо среди мастеров-ветеранов в Узбекистане.

Возрастные ограничения 6+