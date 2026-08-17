Рождение сотого малыша зарегистрировали в Карачеве в день города

2026, 17 августа 17:25

Рождение сотого малыша зарегистрировали в Карачеве в день города. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

15 августа 2026 года город Карачев отметил 880-летие со дня основания. В отделе ЗАГС Карачевского района в этот день заключили брак пять пар.

Кроме того, в сотрудники учреждения зарегистрировали рождение сына Демида в семье Сергея и Ольги Хиловых. Мальчик стал сотым ребёнком, рождённым в Карачеве с начала года. Сотрудники отдела ЗАГС вручили отцу семейства свидетельство о рождении сына.