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Общество

Рождение сотого малыша зарегистрировали в Карачеве в день города

2026, 17 августа 17:25
Рождение сотого малыша зарегистрировали в Карачеве в день города
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Рождение сотого малыша зарегистрировали в Карачеве в день города. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.  

 

15 августа 2026 года город Карачев отметил 880-летие со дня основания. В отделе ЗАГС Карачевского района в этот день заключили брак пять пар. 

Кроме того, в сотрудники учреждения зарегистрировали рождение сына Демида в семье Сергея и Ольги Хиловых. Мальчик стал сотым ребёнком, рождённым в Карачеве с начала года. Сотрудники отдела ЗАГС вручили отцу семейства свидетельство о рождении сына.

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