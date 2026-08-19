Подрядчик отстал от графика при строительстве детсада в Брянске

2026, 19 августа 12:09

Подрядчик отстал от графика на четыре месяца при строительстве детсада на улице Бурова в Брянске. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В новом микрорайоне на улице Бурова в Брянске идёт строительство детского сада на 16 групп и 340 человек. Работы стартовали зимой в начале года. За полгода специалисты не справились с указанным в графике объемом работ. Подрядчик отстал более чем на четыре месяца.

«Сейчас ещё не завершён нулевой цикл, а уже нужно закрывать тепловой контур и подключать котельную, чтобы можно было продолжать строительные работы зимой», – уточнил врио губернатора Егор Ковальчук..

Сдать детский сад должны в 2027 году. Если подрядчик не наверстает сроки, ему грозят штрафы.