Подрядчик отстал от графика на четыре месяца при строительстве детсада на улице Бурова в Брянске. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.
В новом микрорайоне на улице Бурова в Брянске идёт строительство детского сада на 16 групп и 340 человек. Работы стартовали зимой в начале года. За полгода специалисты не справились с указанным в графике объемом работ. Подрядчик отстал более чем на четыре месяца.
«Сейчас ещё не завершён нулевой цикл, а уже нужно закрывать тепловой контур и подключать котельную, чтобы можно было продолжать строительные работы зимой», – уточнил врио губернатора Егор Ковальчук..
Сдать детский сад должны в 2027 году. Если подрядчик не наверстает сроки, ему грозят штрафы.