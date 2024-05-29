Брянские полицейские задержали подозреваемого в нападении на девушку с ребёнком и ограблении девочки

Брянские полицейские задержали 30-летнего жителя Унечи, подозреваемого в нападении на девушку с ребёнком и ограблении девочки. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Утром 25 мая около озера в Унече на гулявшую с ребенком девушку напал незнакомый мужчина. Злоумышленник оттолкнув её от коляски, несколько раз ударил стеклянной бутылкой по голове и потащил за деревья. Там он пытался попытался совершить на девушкой насильственные действия сексуального характера. Потерпевшей удалось уговорить нападавшего не трогать ее. Злоумышленник забрал у жертвы телефон и уехал на велосипеде.
А через 40 минут в лесу около деревни Воробьевка злоумышленник напал на девочку. Он несколько раз ударил несовершеннолетнюю головой об дерево, забрал её телефон и скрылся.
В районе был введен план «Квадрат». Злоумышленника в лесу задержали начальник отдела полиции «Унечский» Андрей Сетунов и его заместитель по оперативной работе Сергей Алексанян. 31-летний мужчина уже был судим за разбой. Полицейские изъяли у него отобранный у девочки мобильный телефон. Гаджет первой жертвы он потерял.
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