Брянские полицейские задержали подозреваемого в нападении на девушку с ребёнком и ограблении девочки

Брянские полицейские задержали 30-летнего жителя Унечи, подозреваемого в нападении на девушку с ребёнком и ограблении девочки. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Утром 25 мая около озера в Унече на гулявшую с ребенком девушку напал незнакомый мужчина. Злоумышленник оттолкнув её от коляски, несколько раз ударил стеклянной бутылкой по голове и потащил за деревья. Там он пытался попытался совершить на девушкой насильственные действия сексуального характера. Потерпевшей удалось уговорить нападавшего не трогать ее. Злоумышленник забрал у жертвы телефон и уехал на велосипеде.

А через 40 минут в лесу около деревни Воробьевка злоумышленник напал на девочку. Он несколько раз ударил несовершеннолетнюю головой об дерево, забрал её телефон и скрылся.

В районе был введен план «Квадрат». Злоумышленника в лесу задержали начальник отдела полиции «Унечский» Андрей Сетунов и его заместитель по оперативной работе Сергей Алексанян. 31-летний мужчина уже был судим за разбой. Полицейские изъяли у него отобранный у девочки мобильный телефон. Гаджет первой жертвы он потерял.

Следователи возбудили уголовное дело о покушение на изнасилование и грабеж. Мужчине предъявили обвинение и отправили в СИЗо.