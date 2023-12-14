Брянские программисты стали шестыми на Чемпионате России

Брянские студенты стали шестыми на Чемпионате России по спортивному программированию. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Москве прошел финал Чемпионата России по спортивному программированию. Брянскую область представила команда ИТ-БГИТУ. Шесть участников под руководством тренера за три дня разработали экосистему Fraudcheck для сферы кибербезопасности для дома и для бизнеса.

Брянская команда стала лучшей по критерию «Оценка КОДА». А среди всех участников ИТ-БГИТУ стала шестой.