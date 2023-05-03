Брянские самбисты привезли пять медалей из Орла

Юные самбисты из Брянска завоевали пять медалей на турнире в Орле. Об этом сообщили в городской администрации.

В Орле прошли Всероссийские соревнования «Юность России» по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет. Турнир посвятили подвигу воинов десантников 6-й роты ВДВ.

Брянскую область на соревнованиях представили воспитанники спортшколы по борьбе областного центра. В весовой категории 53 кг золотым медалистом турнира стал Владимир Стародубов. Серебряную награду завоевал Даниил Пимков в весовой категории 88 кг. Ещё три брянских спортсмена стали бронзовыми призёрами соревнований.