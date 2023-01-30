Брянские самбисты вернулись с медалями с первенства ЦФО

Брянские самбисты завоевали пять медалей на первенстве ЦФО, сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В деревне Петровское Серпуховского района Московской области прошло первенство Центрального федерального округа по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет. В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов.

Сборная Брянской области завоевала пять медалей.

Так, воспитанник спортшколы Почепского района Абдула Хайбулаев занял второе место. Также серебряную награду получил самбист спортшколы «Торпедо» Владимир Рогозин. А воспитанник спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска Роман Минаков стал бронзовым медалистом.

Среди девушек на третье место пьедестала почета поднялись две спортсменки Брянской области: Аня Школа из СШОР по борьбе и Ксения Смирнова из ДЮСШ «Луч» города Клинцы.

Спортсмены представят регион на Первенстве России по самбо в феврале в городе Казани.