Брянские самбисты завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях в Орловской области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Всероссийские соревнования по самбо для ребят, живущих в селах, прошли в Орловской области. Турнир собрал более двухсот спортсменов из 19 регионов. Соревнования прошли в селе Кривцово-Плота.

Вместе со сборной Брянской области приехал десятикратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко.

«Чем чаще будут старты, тем лучше будет для них и для тренера, потому что тренер видит ошибки соревновательные, в дальнейшем доработает технику, тактику, и уже будут призовые места», – отметил капитан сборной России по самбо.

Брянские спортсмены завоевали четыре награды. Воспитанница школы «Луч» из Клинцов Евгения Сехина заняла второе место. Также серебряную медаль завоевала Злата Храмченкова из спортшколы Брянского района. Её коллега по школе Андрей Анохин стал бронзовым призёром. Также третье место досталось Вере Стародубовой

из спортшколы олимпийского резерва по борьбе.