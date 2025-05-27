Брянские самбисты завоевали шесть медалей всероссийских соревнований в Смоленске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Смоленске прошли всероссийские соревнования по самбо памяти Героя РФ Владимира Максакова и сотрудников Росгвардии, погибших при исполнении служебного долга. Участвовали в турнире 198 спортсменов 12-14 лет из 10 регионов.

Брянскую область представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе и Дворца единоборств имени Артёма Осипенко. Юные самбисты завоевали две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.