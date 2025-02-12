Брянские шашисты завоевали пять медалей на чемпионате и первенстве ЦФО. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Калуге прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по русским шашкам. Регион с составе сборной успешно представили воспитанники брянской спортшколы «Спартак». Среди девочек до 9 лет Виктория Яковлева стала первой в молниеносной игре и второй — в быстрой игре. Среди юниоров до 20 лет также две награды завоевал Михаил Абамов. Он завоевал «серебро» в быстрой игре и «бронзу» — в молниеносной. На чемпионате среди женщин второй стала Софья Гузь.