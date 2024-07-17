Брянские шахматисты завоевали три награды на международном фестивале «Гран-При Черного моря». Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В станице Голубицкая Краснодарского края прошёл V Этап международных соревнований «Шахматный фестиваль «Гран-При Черного моря». В программу вошли четыре турнира. У них участвовали свыше двухсот человек.

В детском турнире в этапе ДКР среди мальчиков до 9 лет первое место занял брянский шахматист Артём Задеев.

А на этапе Кубка России по шахматам и в этапе «Блиц Гран — При России» среди женщин золотые награды получила участница из Брянской области Оксана Терещенко.