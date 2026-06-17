Серию краж велосипедов в Брянске раскрыли по горячим следам полицейские

2026, 17 июня 11:51

Серию краж велосипедов в Брянске раскрыли по горячим следам полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Фокинского района Брянска. С лестничной клетки многоквартирного дома днм пропал принадлежащий ей велосипед. Транспортное средство стоимостью 25 тысяч рублей не был пристёгнут противоугонным тросом, а входная дверь в подъезд не была заперта.

Менее чем за сутки оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. 54-летний брянец ранее в поле зрения полиции не попадал. Мужчина выдал полицейским похищенный велосипед, который находился у него дома. Чужое имущество он планировал разобрать на запчасти.

Правоохранители выяснили, что ранее мужчина совершил ещё два хищения велосипедов в Фокинском районе. Транспортные средства полицейские обнаружили на его приусадебном участке.

Возбуждены уголовные дела. Велосипеды вернули владельцам.