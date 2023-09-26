Брянские школьники участвуют в Фестиваля ГТО в Ялте
Школьники из Жуковского района представляют Брянщину на Фестивале ГТО в Крыму. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Ялте республики Крым стартовал финал VIII Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций. Он проходит в международном детском центре «Артек». На соревнования собрались около 500 школьников из 63 регионов.
Брянскую область представляют восемь ребят из Жуковского муниципального округа. Они стали лучшими на отборочных соревнованиях среди более 100 юных спортсменов региона.
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