Брянские спортсменки стали призёрами чемпионата по боксу

Брянские спортсменки стали серебряными призёрами чемпионата ЦФО по боксу. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Во Владимире состоялся чемпионат Центрального федерального округа по боксу. Участвовали в турнире мужчины и женщины от 19 до 40 лет.

Воспитанницы спортшколы олимпийского резерва «Олимп» Владислава Колоскова и Дарья Дементьева завоевали серебряные медали. Девушки будут участвовать в чемпионате России по боксу.