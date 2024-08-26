Брянские спортсменки стали призёрами чемпионата по боксу
Брянские спортсменки стали серебряными призёрами чемпионата ЦФО по боксу. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
Во Владимире состоялся чемпионат Центрального федерального округа по боксу. Участвовали в турнире мужчины и женщины от 19 до 40 лет.
Воспитанницы спортшколы олимпийского резерва «Олимп» Владислава Колоскова и Дарья Дементьева завоевали серебряные медали. Девушки будут участвовать в чемпионате России по боксу.
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