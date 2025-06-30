Брянские спортсменки выиграли эстафету первенства России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Екатеринбурге завершилось Первенство России по лёгкой атлетике U20. В эстафетах 4х100 м среди юниорок отличились спортсменки из Брянской области. Инесса Усенко, Вероника Першукевич, Елизавета Туболева и Полина Лебедева показали результат в 46.10 секунды. Девушки завоевали «золото» всероссийского турнира.

В тройку лидеров также вошли спортсменки из Калининградской и Челябинской областей.