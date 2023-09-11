Брянские спортсменки завоевали «золото» на «Кубке футбольных мам»

Брянские спортсменки стали первыми на «Кубке футбольных мам». Об этом рассказали в городском спорткомитете.

На стадионе «Зоркий» в Красногорске Московской области прошли матчи второго этапа «Кубка футбольных мам» . На турнир собрались 10 команд из Москвы и Подмосковья, Брянска, Ельца и Рязани.

Футбольные мамы «Спартак» из Брянска одержали победы во всех играх в группе над командами Зеленограда, Красногорска, Ельца и сборной Подмосковья.

В финале брянские мамы играли с хозяйками турнира Красногорском. Основное время закончилось со счетом 1:1. По пенальти брянская команда одержала победу.

Спортсменки также получили титулы «Лучший игрок турнира», «Лучший нападающий» и «Лучший игрок в команде».