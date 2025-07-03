Брянские спортсмены впервые стали призёрами Кубка России по ловле карпа. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На водоёме спорткомплекса «Кужора» в Республика Адыгея прошёл второй этап Кубка России по ловле карпа. Участвовали в турнире 29 пар спортсменов из 23 регионов страны. Они поймали 2612 особей карпа общим весом более 7388 кг.

Серебряными призёрами стали Сергей Разлатый и Роман Курашин из Брянской области. Впервые в истории соревнований спортсмены региона поднялись на пьедестал Кубка России по ловле карпа.