Брянские спортсмены завоевали 10 медалей на соревнованиях по айкидо в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Раменское Московской области прошли соревнования по айкидо «Кубок Рамения- 2025». В них приняли участие порядка 50 спортсменов из Белгорода, Брянска, Москвы и Московской области. Они разыграли 19 комплектов медалей в шести дисциплинах в четырёх возрастных группах.

Брянскую область представили воспитателя региональной федерации айкидо: Варвара Павлова, Данила Павлов, Андрей Елинский и Виктор Прилипко. Они завоевали пять серебряных и пять бронзовых медалей.