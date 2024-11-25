Брянские спортсмены завоевали 11 наград на турнире по парадайвингу
Брянские спортсмены завоевали 11 наград на турнире по парадайвингу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Воронеже прошёл межрегиональный турнир по подводному спорту среди инвалидов. Соревнования посвятили Всемирному дню инвалидов. На турнир собрались команды дайверов из восьми регионов. Они выступили в четырёх дисциплинах: «Полоса препятствий», «Ночной дайвинг», «Биатлон» и «Эстафета».
Брянские спортсмены с ОВЗ заняли третье командное место. Также они завоевали 10 медалей различного достоинства.
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