Брянские спортсмены завоевали 11 наград на турнире по парадайвингу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Воронеже прошёл межрегиональный турнир по подводному спорту среди инвалидов. Соревнования посвятили Всемирному дню инвалидов. На турнир собрались команды дайверов из восьми регионов. Они выступили в четырёх дисциплинах: «Полоса препятствий», «Ночной дайвинг», «Биатлон» и «Эстафета».

Брянские спортсмены с ОВЗ заняли третье командное место. Также они завоевали 10 медалей различного достоинства.