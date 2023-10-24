Брянские спортсмены завоевали 12 медалей на Кубке ЕврАзии

Каратисты брянского «Спартака» завоевали 12 медалей на Кубке ЕврАзии. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Стерлитамак в Башкирии прошёл IX Кубок ЕврАзии (EurAsiaCup) по всестилевому каратэ. В нём участвовали более 2500 спортсменов из 42 регионов России и 15 стран. В рамках турнира прошли фестиваль среди детей до 12 лет и ветеранов, всероссийские соревнования среди юношей и девушек от 12 до 17 лет и международные соревнования среди мужчин и женщин.

Брянскую область представили воспитанники спортшколы «Спартак». Совсем юные участники завоевали три бронзовые награды. Юноши и девушки получили два «золота», три «серебра» и две «бронзы». А взрослые спортсмены дважды стали победителями в разных весовых категориях.