Брянские спортсмены завоевали 27 наград на чемпионате ЦФО по пауэрлифтингу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Тула прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по пауэрлифтингу. Спортсмены состязались в дисциплинах: троеборье и троеборье классическое.

Брянские спортсмены завоевали 14 золотых медалей, девять серебряных и четыре бронзовые. Так, в командном зачёте среди женщин на чемпионат сборная региона заняла первое место. Также на высшую ступень пьедестала сборные юниоров и юниорок на первенстве ЦФО..