Брянские спортсмены завоевали четыре награды на турнире по дартсу

Брянские спортсмены завоевали четыре награды на Чемпионате ЦФО по дартсу. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

В городе Тутаев Ярославской области прошёл Чемпионат Центрального федерального округа по дартсу. В нём участвовали и брянские спортсмены.

В мужском личном турнире серебряным призёром стал Алексей Прудников. А мужском парном турнире второе место также заняли брянские спортсмены Андрей Ткачев и Иван Слепов.

Брянская участница Ксения Левченкова стал бронзовым призёром женского личного турнира. А Анна Привал в паре с Ксенией Левченковой стали третьими в парном турнире.