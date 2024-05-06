Брянские спортсмены завоевали медали на первенстве России по бодибилдингу

Брянские спортсмены завоевали две медали на первенстве России по бодибилдингу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Подольск Московская область прошли первенство и Кубок России по бодибилдингу. В соревнованиях участвовали более 1000 спортсменов.

Абсолютным чемпионом первенства России в категории «Бодибилдинг- юниоры» в стал брянский спортсмен Никита Полехин. Он выиграл в весовой категории +75 кг и в абсолютном первенстве.

А в категории «Фитнес- бикини до 160 см» выступила брянская спортсменка Маргуш Алексахина. Девушка завоевала серебряную награду.