Брянские стрелки стали бронзовыми призёрами Кубка региона по стендовой стрельбе

Брянские спортсмены завоевали две бронзовые медали на Кубке региона по стендовой стрельбе. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В стрелковом клубе «Брянск» прошёл Кубок Брянской области по стендовой стрельбе. на турнире собрались спортсмены из Брянска, Москвы, Краснодара, Майкопа, Курска, Калуги и Республики Беларусь. Они выступали в олимпийских дисциплинах «Трап» и «Скит».

В дисциплине «Трап» Иван Самородский из Брянска занял третье место. Также бронзовым призёром турнира в дисциплине «Скит» стал брянский стрелок Александр Удалых.