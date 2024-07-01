Брянские судомоделисты стали призёрами чемпионата России

Брянские судомоделисты завоевали две награды на первенстве и чемпионате России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске прошёл чемпионат и первенство России по судомодельному спорту. На озере «Чертовица» собрались участники из разных регионов.

В чемпионате сборная Брянской области стала второй. Они уступили команде из Приморского края. А на первенстве России юношеская брянская сборная завоевала «золото».