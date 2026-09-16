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Криминал

Кражу автомобиля раскрыли полицейские в Стародубском районе

2026, 16 сентября 10:48
Кражу автомобиля раскрыли полицейские в Стародубском районе
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Подозреваемого в краже автомобиля задержали полицейские в Стародубском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился житель Стародубского района. За время длительного отсутствия из гаража на территории его домовладения пропал автомобиль «ВАЗ-210740».

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен 23-летнего жителя Стародуба. Фигурант сообщил знакомому, что договорился с владельцем о ремонте и попросил отбуксировать машину в районный центр. После этого он продал автомобиль за 40 тысяч рублей.

Машину полицейские вернули собственнику. Фигуранту предъявлено обвинение в краже.

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