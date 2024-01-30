Брянские танцоры завоевали высшие награды в Москве и Витебске

Брянские танцоры завоевали Гран-при в Москве и десять наград в Витебске. Об этом сообщили в городской администрации.

Всероссийский конкурс«Лучшие танцоры года» прошёл в Москве. В турнире участвовали воспитанники театра танца «Реверанс» Городского Дома культуры имени А.М. Горького Брянска. За композиции «Весеннее пробуждение» и «Зимнее путешествие» коллектив завоевал первое место. Кроме того, жюри присудило Гран-при за танцы «Зимние забавы» и «Нас миллионы».

А в Витебске прошли Международные соревнования по артистическому танцу «Танцуют все!». Там выступили воспитанники студии бального танца «Капельки» брянского ГДК железнодорожников. Полина Груднистая и Александра Белякова завоевали пять золотых и пять серебряных медалей.