Брянские теннисисты стали призёрами соревнования «Золотой Рог» во Владивостоке. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Во Владивостоке прошли всероссийские соревнования «Золотой Рог» по теннису. Участвовали в турнире 46 юных теннисистов в возрасте до 15 лет из 15 регионов. Соревнования посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В парных разрядах воспитанники брянской спортшкол «Горизонт» завоевали две медали. Серебряным призёром стала Вероника Ермакова, а «бронза» досталась – Сергею Васейкину.