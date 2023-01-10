Брянские теннисисты выиграли турнир в Смоленске

Юные брянские спортсмены выиграли турнир по теннису в Смоленске. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В Смоленске прошёл турнир выходного дня по теннису на призы клуба «Алпина» в возрастной группе до 13 лет. Участвовали в соревнованиях спортсмены из Орла, Смоленка, Москвы, Курска и Брянска.

Воспитанники спортшколы «Торпедо» Матвей Моликов и Кирилл Кудряшев дошли до финала турнира. И золото соревнований брянские теннисисты разыграли между собой. Первый в финальной встрече стал Матвей Моликов. «Серебро» турнира досталось Кириллу Кудряшеву.