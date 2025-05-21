Брянские теннисисты завоевали две медали на турнире в Смоленске
Брянские теннисисты завоевали две медали на турнире в Смоленске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Смоленске прошёл межрегиональный турнир по настольному теннису. Брянск представили четверо воспитанников Дворца единоборств имени Артема Осипенко. Среди юниоров до 20 лет первое место занял Сергей Коршунков. Бронзовым призёром стал Дмитрий Милоенков.
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Новое производство
В индустриальном парке «Феникс» – новый резидент – смоленская компания «Саула», которая уже приступила к строительству современного производственного комплекса. «На этой площадке будет налажен выпуск средств радиационной защиты: специальных строительных материалов и оборудования для рентген-кабинетов в больницах, фармацевтических организациях, научных институтах, на предприятиях атомной промышленности и других сфер», – рассказал подробнее о проекте губернатор Василий
С повышением! Как поддерживают молодые кадры в регионе?
Будущее любого региона — это молодёжь. Именно она завтра придёт работать на предприятия, в школы и детские сады, больницы и поликлиники, учреждения культуры и спорта… Сегодня на Смоленщине делаются определённые шаги для того, чтобы молодым людям и девушкам было интересно и комфортно учиться у себя в регионе, и именно здесь они хотели бы строить карьеру
Без образовательного ценза
Программа «Герои СВОего времени. Смоленск» оказалась довольно востребованной. Среди участников и ветеранов СВО оказалось много желающих реализовать себя в гражданской жизни, однако, как выяснилось, не у всех претендентов на участие в программе есть высшее образование (а это одно из требований проекта). В Правительстве региона прислушались к мнению защитников и решили открыть новый трек образовательной программы.
Во имя памяти
На карте региона появилось больше Вечных огней – Смоленская область присоединилась ко всероссийской акции «Храним огонь Победы». 6 мая в Шумячах у братской могилы 265 воинов Красной Армии, погибших в 1943 году при освобождении района от фашистских захватчиков, был зажжён Вечный огонь. Мемориальный комплекс был подключён к сетевому газу и модернизирован. В торжественном мероприятии, посвящённом этому знаковому событию, принял участие губернатор Василий Анохин, назвав Вечный огонь
Единство и вера
Вместе с ветеранами, участниками СВО, общественниками, молодёжью, представителями органов власти и Смоленской митрополии, а также жителями города-героя Смоленска губернатор Василий Анохин почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны в сквере Памяти Героев областного центра. Напомним, что смоленская земля в полной мере испытала все ужасы военного времени. За 26 месяцев оккупации фашисты стёрли с лица земли 9 городов и более
Восстановлению подлежит!
В Гагарине у новой монументальной арки, олицетворяющей стойкость и мужество советского народа, состоялось торжественное открытие благоустроенного Братского захоронения № 2. «На этой территории в годы Великой Отечественной войны погибло более 25 тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Сожжён, разрушен и уничтожен полностью или частично 141 населённый пункт. Здесь проходили кровопролитные бои, и каждый уголок этой земли хранит память о тех, кто сражался за наше будущее», – рассказал об