Брянские теннисисты завоевали две медали на турнире в Смоленске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Смоленске прошёл межрегиональный турнир по настольному теннису. Брянск представили четверо воспитанников Дворца единоборств имени Артема Осипенко. Среди юниоров до 20 лет первое место занял Сергей Коршунков. Бронзовым призёром стал Дмитрий Милоенков.