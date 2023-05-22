Брянские тяжелоатлеты привезли две медали из Калужской области

Юные брянские тяжелоатлеты привезли две медали с турнира в Калужской области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Обнинске Калужской области прошли Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Турнир Памяти Маршала Советского союза Георгия Константиновича Жукова». В них участвовали около 200 спортсменов из Алтайского края, Калужской области, Кировской области, Курганской области, Ставропольского края, Тульской области, Ханты-Мансийского автономного округа (ЮГРА) и Брянской области.

Регион представляли воспитанники брянской спортшколы олимпийского резерва «Десна». В весовой категории 49 кг «золото» турнира завоевал Дмитрий Бородулин Дмитрий. В этой же категории вторым стал брянец Егор Саратовцев.