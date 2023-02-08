Брянские тяжелоатлеты вернулись с медалями из Чехова

Юные брянские тяжелоатлеты завоевали три медали на турнире в Чехове. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

Всероссийский турнир памяти Заслуженного тренера России Окунева на призы Олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова по тяжелой атлетике завершился в подмосковном Чехове. В соревнованиях участвовали воспитанники спортшкол «Сталь» и «Десна». В копилке брянских тяжелоатлетов три медали.

Так, воспитанница «Стали» Александра Лысенкова в весовой категории до 45 кг стала первой. А её коллега по школе Матвей Милосердов занял третье место. Также бронзовую награду получил Никита Архипов из спортшколы «Десна».