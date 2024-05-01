Брянские тяжелоатлеты завоевали четыре медали на первенстве ЦФО

Юные тяжелоатлеты из Брянска завоевали четыре медали на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Ярославле прошёл чемпионат и первенство Центрального федерального округа по тяжелой атлетике. В соревнованиях участвовали более 350 атлетов. Они состязались в классическом двоеборье – в рывке и толчке.

Регион представили воспитанники брянской спортшколы олимпийского резерва «Сталь». Серебряные медали завоевали Матвей Сидоров и Ульяна Комарова. А бронзовыми призёрами стали Полина Тарасенко и Виктория Валькова.