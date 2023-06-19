Брянские тяжелоатлеты завоевали четыре медали в Новом Уренгое

Брянские тяжелоатлеты завоевали четыре медали на Чемпионате России в Новом Уренгое. Об этом рассказали в городской администрации.

В городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа прошёл Чемпионат России по тяжелой атлетике. Брянскую область представляли трое воспитанников спортшколы олимпийского резерва «Сталь».

В упражнении «Толчок» с результатом 187 бронзовым призёром стал Алексей Осипов. Также третье место занял в упражнении «Рывок» с весом в 165 кг Станислав Прошин.

19-летний Максим Могучев в весовой категории 96 кг в сумме двоеборья с результатом в 362 кг стал бронзовым призёром Чемпионата. А в упражнении «Рывок» с результатом 165 кг спортсмен стал вторым в своей весовой категории.