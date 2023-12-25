Брянские волейболистки обыграли «Воронеж» на Чемпионате России

Волейболистки «Брянска» обыграли «Воронеж» в последней туре Чемпионата России этого года. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске во Дворце единоборств прошёл очередной тур Чемпионата России Высшей лиги Б. Женский волейбольный клуб «Брянск» сыграл с командой из Воронежа. Брянские спортсмены выиграли оба матча и с равным счётом 3:0.