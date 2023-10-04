Брянские волейболистки стали призёрами «Лиги ЧемпионОК»

Брянские волейболистки завоевали серебро на турнире «Лига ЧемпионОК». Об этом сообщили в городской администрации.

На спортбазе «Парус» в посёлке Шепси в Краснодарском крае прошёл VI открытый турнир «Лига ЧемпионОК» по волейболу среди команд девушек 2011-2012 года рождения. В нем участвовали команды из Брянска, Ставрополя, Черкесска, Махачкалы, Волгодонска, Бора, Алании и Астраханской области.

Воспитанницы спортшколы «Торпедо» из Брянска дошли до финала и завоевали серебряную награду.