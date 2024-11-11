Брянские волейболистки выиграли этап чемпионата России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Новом Уренгое прошёл первый этап чемпионата России по волейболу на снегу. В турнире участвовали женские команды из Брянска, Московской и Калининградской областей, Санкт-Петербурга, Анапы, Казани.

Брянский «Спартак» выиграл три встречи со счётом 2:0. В финале они одержали победу над соперницами из Подмосковья.

На городской площади золотые медали чемпионата вручили брянским волейболисткам «Спартака».