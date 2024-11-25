Брянские волейболистки выиграли три матча чемпионата России
Брянские волейболистки выиграли три матча чемпионата России в первой лиге. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
На «Спартак-Арене» в Брянске прошёл домашний тур волейболисток «Спартака» на чемпионате России в первой лиге. Они сыграли с «МВК» из Мичуринска Тамбовской области и ВК «Орёл». Оба матча закончились со счётом 3:0 в пользу брянских спортсменок.
Финальный матч «Спартак» провёл с лидером турнира ВК «Тамбов» . Встреча закончилась с счётом 3:2. Победу одержали брянские спортсменки.
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