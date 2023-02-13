Брянские волейболистки выиграли второй раз обыграли команду из Пензы

Волейболистки «Брянска» вновь выиграли матч с командой из Пензы. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошла игра очередного тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «Б». «Брянск» второй раз встретился с пензенским «Университет-Визитом».

Первый сет брянская команда проиграла. Последующие три завершились победой хозяев поля с небольшим отрывом от соперниц – 25:21 25:20 и 25:19. Встреча закончилась со счётом 3:1. Эта победа вывела «Брянск» на первое место в своей группе.

Ранее брянские спортсмены выиграли у «Университет-Визита» со счётом 3:0.