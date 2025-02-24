Брянские волейболистки завоевали «серебро» на чемпионате России

Брянский «Спартак» завоевал «серебро» на чемпионате России по волейболу на снегу. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В спортивном парке «Лазутинка» в Одинцово прошёл полуфинал чемпионата России по волейболу на снегу. За главный приз боролись девушки из брянского «Спартака» и «Локомотив» из Калининградской области. Матч закончился победой «Локомотива». Брянский «Спартак» завоевал «серебро».