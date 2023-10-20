Брянские хоккеисты обыграли динамовцев в Первенстве молодёжной лиги

Брянские хоккеисты обыграли динамовцев из Санкт-Петербурга в Первенстве национальной молодёжной лиги. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В Брянске прошёл матч в рамках Первенства национальной молодёжной хоккейной лиги. На льду команда хоккейного клуба «Брянск» встречалась с ХК «Динамо-576» из Санкт-Петербурга.

На 14-й минуте брянцы открыли счет. А через пару минут нападающий из Санкт-Петербурга переиграл вратаря «Брянска». Во втором периоде соперники также забросили по одной шайбе.

В третьем периоде и в овертайме оба вратаря не допустили промахов. Итог игры определили после серии послематчевых бросков. Точку поставил капитан «Брянска» Дмитрий Басов. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.