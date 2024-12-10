Брянские хоккеисты выиграли матч с «Динамо-576» из Санкт-Петербурга в серии буллитов. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В ледовом дворце Володарского района Брянска прошли два матча Национальной молодёжной хоккейной лиги. ХК «Брянск» встретились. С лидером конференции Запад «Динамо-576» из Санкт-Петербурга.

Первая игра закончилась победой гостей из северной столицы со счётом 4:8. На следующий день брянские хоккеисты были настроены на победу. Хозяева льда вели в счёте несколько периодов. В итоге игра перешла в овертайм и в серию буллитов. Всеволод Шешков сделал победный бросок. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу ХК «Брянск».