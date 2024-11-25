Брянские хоккеисты выиграли первенство региона
Юные брянские хоккеисты выиграли первенство региона. Об этом сообщили в департаменте физкультуры и спорта.
На арене Жуковского ледового дворца прошли финальные матчи первенства Брянской области по хоккею. Участвовали в турнире юноши 15-16 лет. Всего за победу боролись девять команд, а в финал вышли четыре.
Третье место занял «Авангард» из Климово. За «золото» играли ХК «Брянск» и «Луч» из Клинцов. Брянские хоккеисты оказались сильнее.
Награды победителям и призёрам вручил врио заместителя губернатора Брянской области Денис Амеличев.
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