Юные брянские хоккеисты выиграли первенство региона. Об этом сообщили в департаменте физкультуры и спорта.

На арене Жуковского ледового дворца прошли финальные матчи первенства Брянской области по хоккею. Участвовали в турнире юноши 15-16 лет. Всего за победу боролись девять команд, а в финал вышли четыре.

Третье место занял «Авангард» из Климово. За «золото» играли ХК «Брянск» и «Луч» из Клинцов. Брянские хоккеисты оказались сильнее.

Награды победителям и призёрам вручил врио заместителя губернатора Брянской области Денис Амеличев.