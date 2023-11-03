Брянский дзюдоист завоевал «бронзу» Всероссийских соревнований

Брянский дзюдоист завоевал «бронзу» на Всероссийских соревнованиях в Орле. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В Орле прошли Всероссийские соревнования на призы общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» «Юность России» по дзюдо. В турнире участвовали юниоры и юниорки до 21 года. На соревнования собрались 152 спортсмена из 23 регионов России.

Регионе представили воспитанники брянской спортшколы олимпийского резерва по борьбе. Георгий Пронин завоевал бронзовую медаль. А Софья Ревва поднялась на пятую ступень турнирной таблицы.