Брянский дзюдоист завоевал «золото» в Кирово-Чепецке

Брянский дзюдоист стал золотым медалистом на турнире в Кировской области. О победе рассказали в городском спорткомитете.

В городе Кирово-Чепецке Кировской области прошли областные соревнования по дзюдо памяти героя РФ Ожегова среди юношей. В них участвовали 320 спортсменов из Кирова, Сыктывкара, Ижевска, Кирово-Чепецка и Брянска.

Воспитанник брянской спортшколы олимпийского резерва по борьбе Георгий Пронин выступал в весовой категории до 60 кг. Юноша выиграл финальные поединки и завоевал золотую награду.