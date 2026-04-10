Движение транспорта в Брянске на Пасху будет работать по усиленному расписанию

2026, 10 апреля 16:37
Движение транспорта в Брянске на Пасху будет работать по усиленному расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В день празднования Пасхи, 12 апреля, троллейбусы №1т, 2т, 7т, 9т, 11т, 12т, 13т и 14т будут работать по расписанию выходного дня. С Центрального кладбища на улице Красноармейская, 105 троллейбусы №7т с 8:30 до 15 часов пойдут по маршруту  «Мясокомбинат — площадь Партизан — завод «Кремний» — ул. Горбатова». Троллейбусы №13т с 9 до 15 часов будут перевозить пассажиром по маршруту «Бульвар Щорса — Набережная – площадь Партизан — завод «Кремний» — ул. Горбатова».

Автобусы 12 апреля также будут ездить по воскресному расписанию. Но для сокращения интервалов движения на отдельных маршрутах с 8 до 15 транспорт пойдёт по усиленному расписанию.

Кроме того, 12 апреля движение и парковка машин будут ограничены рядом с местами захоронения и храмами города Брянска.

