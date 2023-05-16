Брянский фехтовальщик завоевал «бронзу» Всероссийских соревнований

Юный брянский фехтовальщик стал третьим на Всероссийских соревнованиях в Уфе. Об этом сообщили в городской администрации.

Всероссийские соревнования по фехтованию среди юношей до 15 лет на призы чемпиона Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта СССР Анвара Ибрагимова завершились в Уфе. В турнире участвовали 116 юных спортсменов. Среди них – воспитанник спортшколы «Партизан» города Брянска Николай Родичев. Брянский фехтовальщик завоевал бронзовую награду турнира.