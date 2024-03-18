Город32

Брянский гимнаст стал призёром Всероссийских соревнований

2024, 18 марта 14:28 Спорт
Брянский гимнаст стал призёром Всероссийских соревнований
Источник фото

Брянский гимнаст завоевал бронзовую награду на Всероссийских соревнованиях. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В Брянске прошли Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Юный динамовец — надежда России». В них участвовали 230 спортсменов из 23-х регионов.

В опорном прыжке воспитанник спортшколы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Брянска Тимур Клещ стал третьим. Он завоевал бронзовую награду.

 

 

Читайте также
Брянский суд рассмотрит дело о торговле спортивным питанием с психотропными веществами
18 марта 15:00
Брянский суд рассмотрит дело о торговле спортивным питанием с психотропными веществами
Брянца суд отправил в колонию за убийство односельчанина
18 марта 13:29
Брянца суд отправил в колонию за убийство односельчанина
Брянский губернатор прокомментировал предварительные итоги выборов
18 марта 12:50
Брянский губернатор прокомментировал предварительные итоги выборов
Водитель погиб в аварии в Любохне
18 марта 11:46
Водитель погиб в аварии в Любохне

Новости регионов

13.03.2024 11:56
С космическим масштабом
Как в регионе отметили юбилей Юрия Гагарина. 9 марта в Гагарине  стартовало масштабное празднование 90-летия выдающегося земляка – первого космонавта планеты Земля Юрия Гагарина.   Принять участие в мероприятиях, посвящённых юбилею, на малую родину космонавта прибыли учёные, Герои России и лётчики-космонавты, делегации из регионов России, Белоруссии, Байконура, общественные и государственные деятели, именитые спортсмены и представители федеральных
13.03.2024 11:55
Плюс 780 студентов
В Смоленской области на одно учреждение среднего профессионального образования стало больше. В селе Высоком Новодугинского района возродили старейшее учебное заведение. Здесь открылся технологический колледж, который стал частью образовательного комплекса «Феникс», включающего в себя лицей-интернат для одарённых детей и детские сады. В колледже будет вестись подготовка будущих профессионалов по специальностям эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и

Актуальные темы

Происшествия
Три человека погибли в аварии на трассе в Унечском районе
Общество
На избирательном участке в брянской гимназии собралась очередь
Происшествия
Мужчина подорвался на мине в Брянской области
Происшествия
21-летний парень пропал в Брянской области
Лента новостей
Здание школы повреждено в брянском селе при обстреле

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Люблю тебя, Петра творенье: премьера культурной комедии «Всё ОК» состоится 20 марта на Wink.ru
Люблю тебя, Петра творенье: премьера культурной комедии «Всё ОК» состоится 20 марта на Wink.ru

Премьера 13-серийного драмеди «Всё ОК» (16+) состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru 20 марта 2024 года, а после сериал выйдет на телеканале СТС. Проект создан «Студией Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева совместно с «НМГ Студией», компанией «Продакшн 360» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

2 противоразмывных поезда сформировано в Брянской области для защиты железнодорожной инфраструктуры
2 противоразмывных поезда сформировано в Брянской области для защиты железнодорожной инфраструктуры

В Брянском регионе Московской железной дороги проводятся мероприятия по пропуску паводковых вод в целях обеспечения целостности и работоспособности сооружений инфраструктуры, безопасности движения поездов.

Игорь Маковский: энергетики приграничных районов работают на отлично
Игорь Маковский: энергетики приграничных районов работают на отлично

Как сообщает телеграмм канал «Информбюро», в рамках работы в Белгородской области генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский встретился с главами Шебекинского и Грайворонского городских округов Владимиром Ждановым и Геннадием Бондаревым.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.